06. Mai 2018

51-Jähriger verliert bei Frontal-Crash sein Leben

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos in St. Ruprecht an der Raab (Bezirk Weiz) ist am Samstag ein Pkw-Lenker tödlich verletzt worden.