89-Jähriger stürzt beim Beerensammeln in den Tod

Drama am Samstagvormittag in Gröbming (Bezirk Liezen): Ein 89-Jähriger stürzte eine rund acht Meter hohe Steilstufe in die Tiefe und verletzte sich tödlich.