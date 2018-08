Steirer (42) fällt aus Hängematte und stirbt

Der 42-Jährige baute vor rund einem Jahr eine elektrisch betriebene Hängemattenkonstruktion. Dazu hatte er die Hängematte an einem elektrischen Seilzug befestigt und konnte sich so auf eine Höhe von rund sieben bis acht Meter selbst hochheben lassen.

Der Seilzug wiederum war an einem höhergelegenen Balken befestigt. Am Samstag gegen 14:20 Uhr dürfte sich der Balken, an dem der Seilzug befestigt war, aus der Verankerung gelöst haben.

Der 42-Jährige stürzte mit der Hängematte aus unbekannter Höhe zu Boden und wurde dort vom herabfallenden Balken getroffen. Dabei erlitt er tödliche Kopfverletzungen.

(red)