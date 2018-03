Nazi-Fan (28) hortete Panzerfaust und Granaten

Die Beamten rückten am Dienstag zu einem Einsatz in einer Wohnung in Zeltweg aus. Ersten Angaben nach war es zwischen einem Liebespaar zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen.

Als die Polizisten an der angegebenen Adresse eintrafen, überprüften sie die Wohnung. Dabei offenbarte sich den Beamten das fragwürdige Hobby des 28-Jährigen.

Der Steirer bewahrte nämlich mehrere Waffen und diverses Kriegsmaterial aus der Zeit des Nationalsozialismus in den Räumlichkeiten auf.

Glasvitrine voller Nazi-Material

So fand die Polizei neben einer Werfergranate und einer Granatpatrone unter anderem auch Gürtelschnallen, Gestapo- und Waffen SS-Erkennungsmarken, die der 28-Jährige in einer Glasvitrine verwahrte.

Die Polizisten vermuteten, dass der Mann aber noch weitere Waffen und Gegenstände aus der NS-Zeit lagern könnte und überprüften nach der Wohnung auch noch das Kellerabteil des Mehrparteienhauses.

Und die Vermutung der Beamten stellte sich als goldrichtig heraus. Denn im Keller konnten sie ein regelrechtes Waffenarsenal vorfinden.

Waffenarsenal im Keller

Insgesamt wurden fünf Werfer- und Handgranaten, rund 350 Gewehrpatronen (MG Munition, Leuchtspur), einige nicht funktionsfähige Sturm- und Maschinengewehre und eine inaktive Panzerfaust sichergestellt. Auch diverse Gewehrteile passend zum Modell eines Militärkarabiners aus dem Zweiten Weltkrieg wurde gefunden.

Außerdem war der 28-Jährige auch im Besitz zweier funktionsfähiger Militärkarabiner. Die Polizei stellte daraufhin sämtliche Gegenstände sicher und sprach ein vorläufiges Waffenverbot aus.

Mehrere Anzeigen

Der Mann wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung gegenüber seiner Lebensgefährtin, nach dem Verbotsgesetz und Waffengesetz auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt.

(red)