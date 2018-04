Steirer ließen 21 Verkehrstaferln mitgehen

"Drei Männer im Alter von 18, 19 und 20 Jahren stehen im Verdacht, insgesamt 21 Verkehrszeichen gestohlen zu haben. Sie werden angezeigt", so die Polizei am Freitag in einer Aussendung.

Die Obersteirer sollen die Straßenschilder bereits Anfang 2017 im Rahmen von Aufräumarbeiten nach den heftigen Unwettern und Hochwasserschäden im Raum Oberwölz mitgenommen haben. Laut Markus Lamb von der LPD Steiermark haben diese Straßenverkehrszeichen einen Wert von rund 1.500 Euro.

Jetzt wurden die Tatverdächtigen im Rahmen von Ermittlungen nach einer Sachbeschädigung ausgeforscht.

Die drei Männer zeigten sich geständig und gaben an, die Verkehrstafeln als Dekoration für ihren Partyraum benötigt zu haben. Sie werden nun alle angezeigt.

