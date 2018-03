Haus mit Familie angezündet: Täter flüchtig

Drama in im steirischen Tiefenbach bei Fehring (Südoststeiermark). Am Montag in der Früh soll ein 35-jähriger Familienvater seine Frau (39), seine Mutter (61) und seine vier Kinder im Haus eingesperrt und dann einen Brand gelegt haben. Er legte - ersten Informationen zufolge - einen Teppich aus, übergoss ihn mit Benzin und zündete das Ganze an.

Rettung in letzter Sekunde

Die Kinder im Alter von 3, 6, 9 und 13 Jahren konnten sich gemeinsam mit den beiden erwachsenen Frauen in letzter Sekunde aus dem Haus retten. Die Großmutter der Kinder erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, Berichte über weitere Verletzte gibt es keine. Laut Feuerwehr wurde alle Betroffenen zur Beobachtung ins Spital gebracht.

Brand im Wohnzimmer

Die Feuerwehr wurde von der Mutter der Kinder alarmiert, die den Brand im Wohnzimmer bemerkt hatte. Die Florianis konnten die Flammen schnell löschen, mussten zuvor jedoch schweren Atemschutz anlegen. Die Freiwillige Feuerwehr Hatzendorf und die Freiwillige Feuerwehr Riegersburg waren insgesamt mit 25 Mann und acht Fahrzeugen im Einsatz.

Täter flüchtig

Der Verdächtige ist auf der Flucht, er soll mit einem roten VW Golf unterwegs sein. Das Motiv der Tat ist vollkommen unklar. Bekannt ist, dass der 35-Jährige an einer psychischen Krankheit leidet, er wurde bis vor kurzem freiwillig in der Landesnervenklinik in Graz behandelt. Die Polizei fahndet nach ihm.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)