Teenie-Drogenbande in Murau geschnappt

Eine Gruppe von Jugendlichen wurde Sonntagabend am Bahnhof Unzmarkt mit Suchtgift, das für den Weiterverkauf bestimmt war, erwischt. Die Polizei konnte im Zuge der weiteren Ermittlungen Abnehmer des Suchtgifts ausforschen, darunter einer erst 13-jähriger Bursche.

Die LPD Steiermark berichtet, dass sich vier Jugendliche am Sonntagnachmittag in Graz Marihuana besorgt haben sollen. Mit den Suchtmitteln im Gepäck haben sich die Burschen dann mit einem Zug aus Bruck an der Mur kommend in Richtung Unzmarkt begeben. Am dortigen Bahnhof wurden sie um 17.15 Uhr von der Suchtmittelgruppe erwartet.

Bei den Jugendlichen aus dem Bezirk Murau – drei sind 15 Jahre alt, einer ist 16 – wurde fertiges und abgepacktes Marihuana in der Gesamtmenge von etwa 13 Gramm sowie ein Baggy mit einer noch nicht näher bestimmten pulvrigen Substanz sichergestellt. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Marihuana nicht nur für den Eigenkonsum, sondern teilweise auch zum Verkauf an bekannte, teils noch auszuforschende weitere Jugendliche, bestimmt", so die Polizei.

Dem Polizeibericht zufolge warteten drei Personen auf die Drogen – ein 23-Jähriger, ein 18-Jähriger und ein erst 13-Jähriger. "In Folge der weiteren Ermittlungen wurden auch bei diesen Personen bei Nachschauen geringfügige Marihuana-Mengen sowie diverse Suchtmittelutensilien (Bong, Crasher, Waage etc.) vorgefunden und sichergestellt", so die Ermittler.

Weitere Erhebungen werden noch durchgeführt.

