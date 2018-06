Teile Steiermarks von Außenwelt abgeschnitten

Am Montagabend sorgten erneut Unwetter mit Hagel für Murenabgänge in Teilen der Steiermark. Besonders betroffen war der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Dort wurden Häuser von der Außenwelt abgeschnitten, da die Straßen zum Teil nicht mehr passiert werden konnten. Auch in der Landeshauptstadt Graz richteten starke Regenschauer und Hagel Schäden an.

Die Lafnitz trat übers Ufer. Ein Haus wurde von einer Mure zum großen Teil verschüttet. Dennoch soll kein Mensch bei den Unwettern zu Schaden gekommen sein.

Immenser Schaden in der Landwirtschaft

Die Gemeinde St. Lorenzen wurde von Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer zu einem Katastrophengebiet erklärt. Die Einsatzkräfte arbeiten nun daran, die Straßen wieder freizubekommen und die Verbindungen zu den Häusern herzustellen.

Auch die Landwirtschaft musste am Montagabend leiden: Wie die Hagelversicherung berichtet, kam es zu schweren Schäden bei Mais, Kürbis, Soja, Hirse sowie bei Gemüse und Weinkulturen. Es soll eine Fläche von 3.000 Hektar regelrecht zerstört worden sein. Der Schaden: 1,3 Millionen Euro. Feuerwehren melden für heuer schon dreimal so viele Unwettereinsätze wie im ersten Halbjahr des Vorjahres.

Nächste Unwetter im Anmarsch

Für Dienstag erwarten Meteorologen weitere Gewitter und Regengüsse, generell im Alpenraum, vor allem wieder in der Steiermark sowie in Kärnten.

Aber auch im Osten Österreichs könnte es am Nachmittag zu lokalen Gewittern kommen. Fürs Waldviertel sind ebenfalls Regenschauer und teils kräftige Gewitter zu erwarten. Meist trocken bleibt es heute in Oberösterreich.

