Todkranker Georg: Experten gegen Therapie

Der Fall des muskelkranken Georg aus der Steiermark rüttelte auf – jetzt meldet sich die Krankenanstalt Kages zu Wort. Sie verweist auf einen Brief, den sie an Karin Prutsch, Anwältin von Georgs Familie, gerichtet hat, um ihren Standpunkt zu erläutern: „Derzeit bemühen sich die behandelnden Ärzte gewissenhaft, das zu tun, was das Beste für den Patienten ist. Eine Behandlung mit Spinraza zählt nach Meinung der befassten Experten (Ombudsschaft, Rechtsexperte, Boltz­mann-Wissenschaftler und Ethikvertreter) nicht dazu“, heißt es darin. Und dass es sich bei der Ablehnung der Therapie „primär nicht um finanzielle Abwägungen handelt.“

Umfrage Was sagen Sie zum Fall des kleinen Georg? Eine Frechheit, Geld ist offenbar mehr wert als ein Leben. 90 % 90 % Naja, ich sehe das von beiden Seiten - der Einsatz des Medikamentes muss geprüft werden. 4 % 4 % So hart es klingen mag: Klar spielen da wirtschaftliche Aspekte auch mit. 4 % 4 % Ich weiß es nicht. 2 % 2 % Insgesamt 2245 Teilnehmer

Sie wollen helfen?

Spenden für Georg

IBAN: AT71 3811 1000 0016 6033

BIC: RZSTAT2G111

"Unternehmen alles Machbare"



Sollte sich an der wissenschaftlichen Einschätzung der Ärzte etwas ändern, werde man den Fall neu beurteilen. Man werde für Georg medizinisch und menschlich alles Machbare unternehmen.

Mittlerweile hat sich auch Volksanwalt Günther Kräuter eingeschaltet, will die Causa prüfen: „Kostenfragen dürfen absolut keine Rolle spielen“

Wie berichtet leidet Georg an einer seltenen Muskelerkrankung, nur eine teure Therapie würde helfen – doch die KAGes lehnte die Kostenübernahme ab. Die Mutter kämpft jetzt mit Anwältin Karin Prutsch dagegen an.

