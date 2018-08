Radlerin (48) von Lkw überrollt und getötet

Der tragische Unfall passierte am Freitag um kurz nach 10 Uhr in Mürzhofen. Der 41-jährige Lkw-Lenker aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag bog nach links in die Landesstraße 118 in Fahrtrichtung Kindberg ein und dürfte dabei die Radfahrerin übersehen haben.

Gegenüber der Polizei gab der 41-Jährige zumindest an, nach links und rechts geschaut zu haben, aber keinen anderen Verkehrsteilnehmer wahrgenommen zu haben. Beim Abbiegen habe er dann ein dumpfes Geräusch vernommen und daraufhin sofort angehalten. Als er ausstieg, sah er die 48-Jährige bei den hinteren Zwillingsrädern am Boden liegen.

Er alarmierte die Einsatzkräfte. Die Frau erlitt allerdings so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

"Die Ursache der Kollision ist noch nicht genau geklärt. Ein Alkotest beim Lkw-Lenker verlief negativ", informiert die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitagnachmittag. Die L 118 blieb während der Unfallerhebung bis kurz nach 12 Uhr zur Gänze gesperrt.

Obduktion angefordert

Die Freiwillige Feuerwehr Mürzhofen war mit vier Fahrzeugen und 14 Personen im Einsatz. Die Rettung war mit einem Rettungswagen und einem Notarztteam vor Ort.

Die Staatsanwaltschaft Leoben hat die Beschlagnahme des Lkw und des Fahrrades angeordnet. Der Leichnam der 48-Jährigen wurde ebenfalls beschlagnahmt und soll obduziert werden.

