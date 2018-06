Unbeteiligter bei Rauferei in Graz schwer verletzt

Laut eigenen Angaben geriet ein 37-jähriger Grazer gegen 19 Uhr am Mittwochabend beim Eingang zur Operngarage in der Grazer Innenstadt aus bisher ungeklärter Ursache mit fünf Männern und einer Frau in Streit. Ein 32-Jähriger, der die Auseinandersetzung beobachtete, sei dazwischen gegangen und attackiert worden.

Dabei habe ein bisher nicht bekannter Täter dem 32-Jährigen mit einem Radmutternschlüssel auf den Kopf geschlagen. Das Opfer wurde mit schweren Kopfverletzungen in das LKH Graz eingeliefert.

Die Fahndung nach den übrigen Personen verlief bisher ergebnislos.

Zweite nächtliche Schlägerei

Wenig später ereignete sich auch im Grazer Bezirk Lend beim Hauptbahnhof eine Schlägerei, bei der eine 18-Jährige und ein 21-Jähriger verletzt wurden. Zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 20 Jahren wurden festgenommen. Auch ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen.

