Wiener übersieht Pkw: Fünf Verletzte bei Crash

Gegen 19.10 Uhr krachte es auf der Schloffereckstraße (L 406) in Flattendorf! Ein 78-Jähriger aus Wien war mit seinem Pkw von Pöllau kommend in Fahrtrichtung Hartberg unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich seine 90 Jahre alte Lebensgefährtin, ebenfalls aus Wien.

In Flattendorf an der Kreuzung L 406 – Löffelbach wollte er nach links in Richtung Löffelbach abbiegen. Dabei dürfte er den herannahenden Pkw einer 49-jährigen Steirerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld übersehen haben. Die Fahrzeuge kollidierten.

Alle fünf Insassen verletzt

Einer der Pkws wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den parallel verlaufenden Radweg geschleudert. Auf dem Beifahrersitz der 49-Jährigen befand sich ein 85-Jähriger aus Wien, auf dem Rücksitz saß eine 78-jährige Wienerin. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle fünf Fahrzeuginsassen unbestimmten Grades verletzt.

Nach der Erstversorgung wurde die 78-Jährige zuerst ins LKH Hartberg eingeliefert und von dort vom Notarzthubschrauber weiter nach Graz geflogen. Die 49-Jährige und der 85-Jährige wurden ins LKH Hartberg eingeliefert. Der 78-Jährige und die 90-Jährige wurden ins LKH Oberwart überstellt.

(red)