Gaffer fuhr bei Crash beinahe Polizistin nieder

Am Sonntag gegen 15.45 Uhr ist ein 69-jähriger Grazer mit seinem Pkw auf einen an einer Kreuzung stehenden Wagen eines 55-Jährigen aufgefahren. Durch den heftigen Aufprall wurde der Pkw nach vor geschoben und krachte gegen das Fahrzeug eines 35-Jährigen. Alle drei Unfallfahrzeuge wurden daraufhin in den Kreuzungsbereich Judendorferstraße/Wiener Straße geschoben.

Der 35-Jährige und seine 32-jährige hochschwangere Beifahrerin sowie der 55-Jährige wurden laut Polizeiangaben leicht verletzt und nach medizinischer Erstversorgung vom Roten Kreuz in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 69-Jährige erlitt schwere Verletzungen, er musste in die Intensivstation des LKH Graz eingeliefert werden.

Unfallzeuge fährt fast Beamtin um

Wie Kontrollinspektor Markus Lamb von der Landespolizeidirektion Steiermark in einer Aussendung mitteilt, hat sich am Rande des Verkehrsunfalls eine weitere gefährlich Situation ergeben. So soll ein 44-jähriger Grazer den Crash beobachtet haben und dadurch abgelenkt worden sein.

Er fuhr in die Kreuzung, die von einer Beamtin geregelt wurde, ein und kam dabei nach links ab. Er rollte frontal auf die Polizisten zu und hätte sie wohl umgefahren, wenn diese nicht auf die Seite gesprungen wäre. "Der 44-Jährige dürfte von seiner Schaulustigkeit und Neugierde abgelenkt gewesen sein, wobei er seinen Blick während der Fahrt an der Unfallstelle vorbei lediglich auf das Unfallgeschehen richtete", so die Polizei.

"Der 44-Jährige brachte seinen Pkw erst wieder nach lautstarken Zurufen mehrerer Polizisten unter Kontrolle, wodurch ein Verkehrsunfall verhindert werden konnte. Er wird angezeigt", teilt die LPD weiter mit.

Sperre für zwei Stunden

Alkotests mit den beteiligten Unfalllenkern verliefen negativ. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Der Verkehr wurde für die Dauer der Aufräumarbeiten durch die Berufsfeuerwehr Graz in der Zeit von 16 bis 18 Uhr zum Teil total gesperrt bzw. großräumig durch mehrere Verkehrsstreifen umgeleitet.

