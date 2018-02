50 Gaffer filmten Überlebenskampf mit

Nachdem ein Autolenker in der Kapellenstraße in Graz am Samstag kurz vor 23.00 Uhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit einen Linienbus überholte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug: Er streifte zunächst einen Alleebaum, dann mähte er einen Strommasten nieder und prallte schließlich frontal gegen einen weiteren Baum.

Das Auto wurde auf die Straße zurück geschleudert, durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei mitfahrende Personen unbestimmten Grades verletzt, der Lenker selbst war lebensgefährlich verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Grazer Berufsfeuerwehr stellte musste die Insassen mit schwerem Gerät befreien, sie wurden aus dem völlig demolierten VW Passat geschnitten.

Einsatzleiter Oberbrandrat Ing. Dieter Pilat: „Der heutzutage leider bereits normal gewordene Voyeurismus ist schockierend! Ca. 50 Schaulustige verfolgten den Überlebenskampf der Unfallbeteiligten, der Großteil mit gezücktem Handy, um den Einsatz auf Foto und Video festzuhalten!"

Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit 4 Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz.

(Red)