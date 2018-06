Steiermark: Todesopfer und schwere Schäden

Kurz vor 18.30 Uhr stürzte im Grazer Stadtpark ein rund 40 Meter hoher Fichtenbaum auf einen 26-jährigen Rumänen aus Graz. Er hatte sich mit einigen weiteren Personen im Stadtpark aufgehalten, konnte jedoch nicht rechtzeitig flüchten und wurde unter dem umstürzenden Baum begraben – "heute.at" berichtete. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr bargen den 26-Jährigen, der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod feststellen. Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Platzverbot für Stadtpark und Schlossberg

Aufgrund der zahlreichen entwurzelten Bäume und der damit verbundenen Gefahren verordnete die Stadt Graz noch in den Abendstunden ein Platzverbot für den Stadtpark und den Schlossberg. Auch rund um den Stadtpark kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund temporärer Sperren. Rund 350 Einsatzkräfte sämtlicher Einsatzorganisationen waren in den Nachtstunden mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.



Am Schönaugürtel wurde ein Blechdach durch die orkanartigen Windböen auf die Fahrbahn sowie auf eine Oberleitung geschleudert, wodurch es auch zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen kam. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz konnten das Blechdach entfernen ohne die Leitung zu beschädigen. Es gab keine Verletzten.

Heftiges Unwetter im Bezirk Neunkirchen



In der Gallmeyergasse riss der Sturm die Dacheindeckung sowie Teile des Dachstuhles vom Dach eines Mehrparteienhauses. Aufgrund herunter fallender Deckenteile und des Wassereintritts war das 2. Obergeschoss nicht mehr bewohnbar, woraufhin das Mehrparteienhaus geräumt werden musste. Verletzt wurde niemand.

Tische von Dach auf Auto geschleudert



Am Eggenbergergürtel wurden zwei Tische (rund 1,5 x 1 Meter) vom Dach eines Hauses direkt auf einen vorbeifahrenden 22-jährigen Pkw-Lenker geweht. Dabei wurden Windschutzscheibe und Autodach erheblich beschädigt, sodass der Pkw abgeschleppt werden musste. Der Lenker blieb unverletzt.



Aber auch außerhalb von Graz kam es zu Schäden. Im Ortsgebiet von St. Marein bei Neumarkt (Bezirk Murau) fiel ein entwurzelter Baum auf die B317 Friesacher Straße und traf einen vorbeifahren 62-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Murau. Er und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die B317 war in der Zeit von 16.35 bis 18.00 Uhr zwischen Perchau und Neumarkt in der Steiermark für den gesamten Verkehr gesperrt.



Im Bezirk Voitsberg kam es auf mehreren Streckenabschnitten (B70, B77, L346, L348 sowie der Blocklochgrabenstraße) zu Straßensperren aufgrund der über die Fahrbahn liegenden Bäume. Auf der B70 Packer Straße im Bereich der sogenannten "Mattl-Kehre" stürzte ein Baum auf einen Pkw. In Bärnbach krachte ein Baum auf ein Hausdach, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Personen wurde nicht verletzt.

