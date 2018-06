Frau liegt am Boden und kann nicht mehr aufstehen

In den frühen Morgenstunden schrie eine Frau in ihrer Wohnung in der Hans-Deutscher-Gasse in Voitsberg um Hilfe. Zeugen wurden auf die Hilferufe aufmerksam und verständigten das Rote Kreuz.

Die Einsatzkräfte fuhren sofort zu der angegebenen Adresse und überprüften den Vorfall. Als sie bei der Wohnung eintrafen, erklärte die Frau, dass sie am Boden liege.

Nach Aussagen der Pensionistin konnte sie nicht mehr selbstständig aufstehen. Da die Wohnung versperrt war, wurde die Feuerwehr Voitsberg zu Hilfe gerufen, um die Tür zu öffnen.

Über Terrasse in Wohnung gelangt

Mit zwei Steckleitern gelangten die Silberhelme auf die Terrasse der Wohnung und sahen die Frau am Boden liegen. Mit Hilfe von Werkzeug konnten die Einsatzkräfte schließlich die Terrassentüre öffnen und die Sanitäter eilten der betagten Dame zu Hilfe.

Nach der medizinischen Erstversorgung in der Wohnung wurde die ältere Frau in ein Krankenhaus eingeliefert.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(wil)