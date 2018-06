Von anderen Krähen gefüttert 28. Juni 2018 19:56; Akt: 28.06.2018 19:56 Print

Rabe war sieben Tage auf Kirschbaum gefangen

Die Feuerwehr Voitsberg rückte am Donnerstag zu einer tierischen Mission aus. Ein Rabe hatte sich in luftiger Höhe mit einer Schnur am Ast eines Kirschbaums verfangen.