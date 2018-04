Vollbärtiges Trio bedrohte 17-Jährigen mit Messer

Der 17-Jährige am Samstag gegen 23.00 Uhr im Bereich der Landskronbrücke in Bruck an der Mur von drei unbekannten Ausländern angesprochen.

Das Trio fragte den jungen Mann laut Polizei nach Feuer für eine Zigarette. Plötzlich forderte einer der Täter das Bargeld des 17-Jährigen und bedrohte ihn dabei mit einem rund 10 Zentimeter langen Messer.

Der Steirer gehorchte und gab ihm daraufhin sein gesamtes Bargeld in einer Höhe von rund 130 Euro. Nachdem sie das Geld erhalten hatten, spazierte das Trio in Richtung Schiffländ.

Opfer stand unter Schock

Das Opfer dürfte nach dem Vorfall so unter Schock gestanden haben, dass es erst eine Stunde danach bei der Polizei Anzeige erstattete.

Eine Fahndung verlief bislang negativ. Leider konnte der 17-Jährige den Beamten nur eine vage Personenbeschreibung geben.

Täterbeschreibung

Laut Aussagen des Jugendlichen sollen alle drei Männer Vollbärte getragen haben und rund 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Der Haupttäter trug eine dunkle Kappe mit weißer Schrift und eine schwarze Jacke.

(wil)