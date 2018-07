Weg abgeschnitten: Junger Biker ringt mit dem Tod

Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Weiz fuhr am Mittwoch gegen 13 Uhr mit seinem Wagen trotz Nachrang von einer Gemeindestraße kommend in die Schanzsattelstraße (L114) in Birkfeld ein. Dabei erfasste er den, aus Richtung Fischbach herannahenden, 29-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.

Der Motorradfahrer hatte keine Chance, noch zu bremsen, und wurde auf die Straße geschleudert. Der 29-Jährige wurde von einem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz geflogen. Ein weiterer Rettungshubschrauber flog den Pkw-Lenker mit schweren Kopfverletzungen in das Unfallkrankenhaus Graz.

(red)