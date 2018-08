Schweizer nach Crash bei Radrennen verstorben

Wie berichtet, kam es im Rahmen einer Sportveranstaltung in Greinbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) am 16. August zu einem schrecklichen Unglück. Ein Autofahrer (74) war in eine Gruppe von Teilnehmern der Weltradsportwoche gekracht. Drei Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

Ein 70-jähriger Schweizer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, musste vor Ort reanimiert und anschließend per Notarzthelikopter ins LKH Graz geflogen werden.

Die Landespolizeidirektion Steiermark überbringt am Mittwoch die traurige Nachricht: "Wie nun bekannt wurde, ist der 70-Jährige am 21. August an den Folgen seiner Verletzungen gestorben", so die Polizei.

Ein Alkotest mit dem 74-jährigen Pkw-Lenker ergab eine leichte Alkoholisierung. Er wurde angezeigt.

