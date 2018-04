Gewitterwalze lässt "Blutregen" niedergehen

Die Bewohnern um Deutschlandsberg werden aktuell Zeugen des spektakulären Wetterphänomens: Das Hagelgewitter gleicht einem Sandsturm.

Der Grund ist simpel. Aktuell befindet sich eine enorme Menge Staub in der Atmosphäre, der von der Sahara nach Mitteleuropa geweht wurde. Dieser wird jetzt regelrecht aus der Luft "ausgewaschen", wie der Verein Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich (AWÖ) informiert.

Auch in Wien war dies in der letzten Nacht bemerkbar. Der sogenannte "Blutregen" hinterließ auf Autos und Boden sandige Schlieren. "Für alle die heute noch ihr Auto waschen wollten - spart euch die Mühe oder das Geld", hatte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am gestrigen Sonntagvormittag noch gewarnt (siehe Facebook-Beitrag unten).

Bis Mittwoch werden wir voraussichtlich noch eingestaubt. Danach sollte die Luft über Österreich wieder halbwegs frei von den Sahara-Partikeln sein.

