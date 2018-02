Wiener Skifahrer springt 46-Jährigem gegen Kopf

Skiunfälle sind in den Semesterferien an der Tagesordnung: Am Donnerstagnachmittag sind auf einer Piste in der Steiermark ein Wiener (21) und ein Niederösterreicher (46) kollidiert und dabei schwer verletzt worden.

Der 21-jährige Wiener sprang gegen 12.15 Uhr auf der Piste Sandling S1 über eine Geländekante und knallte gegen einen 46-Jährigen aus St. Pölten, der sich zu diesem Zeitpunkt gerade unterhalb der Geländekante aufgehalten haben dürfte.

Beim Zusammenstoß erlitt der 21-Jährige eine Schlüsselbeinfraktur und wurde nach seiner Erstversorgung im LKH Bad Aussee stationär aufgenommen. Der 46-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen. Beide Beteiligten trugen einen Skihelm.

(red)