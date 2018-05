Steirer rastete aus Eifersucht völlig aus

Ein 35-jähriger Steirer rastete am Montagnachmittag vermutlich aus Eifersucht auf den neuen Partner seiner Noch-Ehefrau (23) völlig aus. Der Mann aus dem Bezirk Leibnitz war mit seinem Pkw auf der L 601 bei Wildon unterwegs, als ihm plötzlich seine Frau mit ihrem Lover (22) und dem drei Monate alten Sohn entgegenkamen. Die 23-Jährige hatte sich gerade getrennt, wollte nur noch ihre Sachen aus dem gemeinsamen Haushalt holen und bei ihrem neuen Partner einziehen.

Spektakuläre Verfolgungsjagd

Der 35-Jährige wurde rasend vor Eifersucht als er die drei zusammen im Auto sah, drehte mit seinem Wagen kurzerhand um und nahm die Verfolgung auf. Immer wieder rammte er den Pkw seiner Ehefrau, um sie so zum Anhalten zu zwingen. Nach etwa zwei Kilometern endete die Fahrt schließlich in einer Sackgasse in Kehlsdorf.

Der 35-Jährige stieg aus seinem Wagen, schnappte sich einen Stein und schlug mit diesem eine Scheibe des Autos der 23-Jährigen ein. Anschließend begann er, den Nebenbuhler zu würgen.

Wie die steirische Polizeidirektion erklärt, ließ er irgendwann, vermutlich "als er sich seiner Tat bewusst wurde, selbständig vom 22-Jährigen ab". Bei einer ersten Befragung zeigte sich der 35-Jährige geständig. "Er wird angezeigt", erklärt die Polizei.

Der 22-Jährige musste indes mit leichten Verletzungen ins LKH Wagna gebracht werden. Alle anderen Personen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.

