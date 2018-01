Flüchtlinge befragt: Für 51,6 % ist Islam überlegen

Neben Heinz Streib von der Uni Bielefeld ist Co-Autor der neuen Untersuchung, die von der Stadt Graz und Integrationsreferent Kurt Hohensinner (ÖVP) in Auftrag gegeben wurde, Ednan Aslan, der schon in Wien mit der "Islam-Kindergartenstudie" für ordentlich Gesprächsstoff sorgte.

Die Studie soll Aufschluss über in Graz lebende muslimische Flüchtlinge geben. "Wie leben sie? Welche Einstellung haben sie? Wie religiös sind sie und wie stehen sie zu Demokratie?" sind einige der zentralen Fragen, die 2.880 befragte Personen aus elf Flüchtlingsunterkunften beantworten sollten.

Das Ergebnis zusammengefasst: Der typische muslimische Flüchtling aus Graz ist männlich, jung und sehr wertkonservativ. Eines der Ergebnisse: 51,6 Prozent der Befragten halten den Islam für eine überlegene Religion.

Konsequenzen daraus ziehen

Stadtrat Kurt Hohensinner will auf Basis der Ergebnisse nun konkrete politische Maßnahmen erarbeiten. Drei Punkte stehen dabei im Mittelpunkt. Erstens, dass die Mehrheit der Flüchtlinge in Graz eine Erwerbstätigkeit oder Ausbildung anstrebt. Der Wille müsse gefordert werden. Zweitens müsse das Selbstbewusstsein muslimischer Frauen gestärkt und drittens der Umgang mit anderen Religionen überdacht werden. "Wir wollen, dass auch in Graz Islampädagogen ausgebildet werden. Derzeit kommen 70 Prozent von ihnen aus dem Ausland", zitiert die "Kleine Zeitung" Hohensinner.

Ednan Aslan, Professor für islamische Religionspädagogik an der Uni Wien, erklärt zur Studie, dass es besonders bedenklich sei, dass in Graz vor allem Flüchtlinge aus dem schiitischen Islam leben, während allgemein der sunnitische Islam dominiert.

