FPÖ-Politiker verschickt Hitler-Bilder mit WhatsApp

Wie "dietiwag.org" berichtet, hat der Imster Bezirksparteiobmann Wolfgang Neururer (FPÖ) unter anderem an Brigitte Gröber, die geschäftsführende Stadtparteiobfrau der FPÖ Imst, Hitler-Sujets in Chatnachrichten verschickt.

"Racheaktion"

Neururer bestätigte gegenüber "meinbezirk.at" die Echtheit der vorliegenden Screenshots: "Ein aktuell ausgeschiedenes Parteimitglied schickte diese, ich leitete die Bilder weiter um meinen Parteifreunden zu signalisieren, sie sollen vorsichtig sein, es könne eine Racheaktion von der entsprechenden Person ausgehen."

Die Screenshots seien auch aus Rache dietiwag.org zugespielt worden, so Neururer. Außerdem habe er die Bilder nicht öffentlich, sondern nur in einem WhatsApp-Gruppenchat verschickt. Der Fall sei nur "halb so schlimm".

(red)