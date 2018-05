Zug crasht in Auto: 2 Frauen in Lebensgefahr

Gegen 6.00 Uhr fuhr am Dienstagmorgen ein Zug der Steiermärkischen Landesbahnen von Weiz kommend in Richtung Gleisdorf. Auf Höhe einer Werkseinfahrt in Wollsdorf kollidierte der Zug mit der Seite eines auf den Gleisanlagen befindlichen Pkw.

Umfrage Fühlen Sie sich beim Zugfahren sicher? Ja, das ist eines der sichersten Verkehrsmittel

Überwiegend schon, ja

Manchmal bin ich mir nicht sicher

Nein, ich fühle mich nicht sicher

Ich fahre nicht mit dem Zug

Darüber habe ich nicht nachgedacht

Schwere Verletzungen

Dabei wurden der 30-jährige Lenker sowie die Beifahrerinnen im Alter von 25 und 27 Jahren, alle aus dem Bezirk Weiz, im Pkw eingeklemmt. Einsatzkräfte konnten die drei Personen bereits aus dem Pkw befreien, sie werden medizinisch betreut.

Die beiden Frauen erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Der 30-jährige Lenker wurde schwer verletzt.

#Zugunfall: Der 30-jährige Pkw-Lenker ist schwer verletzt. Die 27-jährige Beifahrerin und die 25-jährige Mitfahrerin sind in Lebensgefahr. Alle drei stammen aus dem Bezirk Weiz. — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) 8. Mai 2018

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(red)