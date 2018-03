101-Jähriger in Kirche von Frauen bestohlen

Wie die Polizei mitteilte, bettelte gegen 11.15 Uhr eine unbekannte Frau einen 101-jährigen Österreicher in der Pfarrkirche in Radfeld um Geld an.

Nachdem der Mann der Dame einen Fünf-Euro-Schein gegeben hatte, verließ die Unbekannte die Kirche.

Nur kurze Zeit später kam eine weitere Frau in die Kirche und fragte den älteren Herrn ebenfalls nach Geld. Als der 101-Jährige erneut seine Geldtasche zückte, entriss ihm die Frau diese aus der Hand und nahm einen dreistelligen Eurobetrag an sich.

Anschließend ergriff die Dame die Flucht und verschwand in unbekannte Richtung.

Frau hatte schlechte Zähne

Die Polizei fahndet nun nach den zwei Frauen. Sie sollen zwischen 23 und 50 Jahre alt und eher schlank gewesen. Eine der Damen hatte auffallend schlechte Zähne.





(wil)