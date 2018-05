Schülerin abgängig 26. Mai 2018 21:06; Akt: 26.05.2018 21:28 Print

Vermisst! 14-Jährige seit Mittwoch verschwunden

Seit drei Tagen fehlt von der 14-Jährigen jede Spur: Sie machte sich am Mittwoch auf den Weg in die Schule – kam jedoch nie an.