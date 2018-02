Vor Einkaufszentrum in Innsbruck 11. Februar 2018 10:36; Akt: 11.02.2018 10:36 Print

31-Jähriger bei Haltestelle von Männer-Trio beraubt

Ein 31-Jähriger ist am Samstag vor einem Einkaufzentrum in Innsbruck von drei Männern attackiert und beraubt worden. Das Opfer rettete sich schließlich in einen Bus.