48 Anrufe der Polizei, als Vater Töchter "verliert"

Der 47-jährige Deutsche war in der Nacht auf Samstag zum Gardasee unterwegs, als er in der Nähe von München an einer Raststation seinen Wagen auftankte. Während des Tankstopps gingen seine beiden Töchter, zehn und 14 Jahre alt, auf die Toilette. Das fiel allerdings dem Mann nicht auf, der seine Fahrt unbeirrt fortsetzte.

Nach der Toilette wollte die Kinder wieder in den Wagen einsteigen, doch der Vater war bereits weggefahren. Erst dachten die Töchter an einen schlechten Scherz, doch auch nach mehreren Minuten tauchte der Vater nicht auf. Die Kinder suchten in der Tankstelle nach Hilfe, der Pächter rief die Autobahnpolizei. Nach dem Vater begann eine nervenaufreibende Suche, den die Kinder wussten dessen Handynummer nicht. Die Mutter hatte sie zum Glück gespeichert.



Diese Strecke legte der Vater zurück, am Brenner drehte er um.

Was die Angelegenheit allerdings noch nicht auflöste. Denn auch als die Polizisten die Telefonnummer des Mannes über die Mutter der Mädchen erfuhr, erreichten sie den Mann nicht.

Polizei rief Vater an, er hob erst nach 48 Versuchen ab!

Erst nach 48 Anrufen und mehreren Stunden meldete sich der 47-Jährige, der mittlerweile am Brenner angelangt war. Erst als die Beamten ihm am Telefon erklärten, dass er seine Töchter an der Raststation vergessen hatte, fiel dem Mann das Fehlen seiner Kinder auf.

Der Deutsche musste schließlich umdrehen und konnte seine Töchter nach mehreren weiteren Stunden wieder in Empfang nehmen. "Der ist einfach weitergefahren bis zum Brenner. Dann drehte er um, um die Kinder abzuholen", so ein Sprecher der Polizei Rosenheim gegenüber "Heute".

Mit welchen Konsequenzen er jetzt zu rechnen hat, ist nicht bekannt.

