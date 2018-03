52-Jähriger Skifahrer stürzt auf schwarzer Piste

Am Dienstag gegen 13.40 Uhr war ein 52-jähriger Skifahrer aus Kärnten in Matrei in Osttirol auf einer schwarzen Piste unterwegs.

Vermutlich aufgrund der hohen Geschwindigkeit kam der Kärntner dabei von der Piste ab und stürzte in weiterer Folge in einen bewaldeten Bereich.

Bei dem Sturz zog sich der 52-Jährige schwerste Verletzungen zu, berichtet die Polizei.

In Klinik geflogen

Nach erfolgter Bergung und Erstversorgung wurde der verletzte Skifahrer mit dem Hubschrauber Martin 4 in die Klinik Klagenfurt geflogen.

(wil)