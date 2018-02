61-Jähriger stahl 26 Räder für "Lebensunterhalt"

Der 61-jährige Mann, der am Freitag in die Justizanstalt in Innsbruck eingeliefert wurde, ist geständig. Mit dem Diebstahl von teils hochwertigen Fahrrädern, wollte er seinen "Lebensunterhalt" bestreiten.

In seiner Wohnung in Völs bzw. seiner Garage in Innsbruck fanden die Beamten rund 26 gestohlene Drahtesel. Der 61-Jährige war den Beamten im Bereich des Flughafens ins Netz gegangen, wo es vor kurzem mehrer Fahrraddiebstähle gegeben hat.

Bei der Festnahme war der Mann äußerst aggressiv und widersetzte sich der Staatsgewalt.

