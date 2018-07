65 Anzeigen für "Erdogan-Fans" nach Wahlsieg-Feier

In Österreich wurde das Ergebnis der Türkei-Wahl groß gefeiert - und das nicht nur in der Bundeshauptstadt. Auch in Tirol zogen Autos mit Halbmond-Flaggen durch die Straßen und hupten sich durch die Ortschaften.

Umfrage Anzeigen wegen "Erdogan-Party": Was halten Sie davon? Finde ich gut. Man muss es nicht übertreiben.

Übertrieben. Man kann den Leuten ein wenig Freude gönnen.

Es sollten noch mehr Leute angezeigt werden. Solche Feiern haben in Österreich nichts zu suchen.

Dazu habe ich keine Meinung.

Nun flatterten einige Anzeigen in die Postkästen der "Erdogan-Fans" aus Innsbruck. Die Polizei zeigt 65 Lenker an, teilweise auch schon vor Ort an besagtem Wahlsonntag.

"Politische Motivation" muss abgeklärt werden

Zusätzlich gab es einen Zeugenaufruf der Beamten, woraufhin Fotos und Videos bei der Polizei eingelangt sind. Nachdem diese nun bearbeitet wurden, erstattete man Anzeige. Es handle sich "überwiegend um verschiedene Übertretungen der Straßenverkehrsordnung, wie insbesondere Missachtung des Rotlichts, der Sperrlinie, unerlaubtes Hupen sowie Betätigen der Warnblinkanlage", so die Polizei.

Was die "politische Motivation" betrifft, so seiten die Abklärungen noch im Gange. Wie viele Anzeigen es in Wien gab, ist unterdessen noch nicht klar. Denn auch in der Bundeshauptstadt ließen es die Anhänger ordentlich krachen: Hier geht es zu der Story >>>



Am Reumannplatz stieg die Party. (Video: Leserreporter)

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)