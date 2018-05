Beziehungsstreit im Urlaub endete blutig

Sie wollten wahrscheinlich ein paar Tage am See in Achenkirch bei Schwaz ausspannen – der Erholungsurlaub entwickelte sich allerdings ganz anders. Gegen Mitternacht am heutigen Mittwoch kam es zwischen einer 35-jährigen Bulgarin und ihrem 32-jährigen Freund aus Deutschland zu einem heftigen Streit, der blutig und letztendlich im Krankenhaus endete. Die beiden hielten sich in einer Ferienwohnung in Achenkirch auf, als sie sich aus unbekannter Ursache in die Haare bekamen.

Nasenbeinbruch und Messerstich

Die Frau griff zum Messer und stach zu. Der Mann verpasste seiner Freundin wiederum einen Faustschlag ins Gesicht. Beide wurden verletzt ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Die 35-Jährige musste stationär aufgenommen werden. Ihr Partner hatte ihr das Nasenbein gebrochen. Der 32-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung seiner Schnittwunde wieder entlassen werden.

Das Paar wird an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt, informiert die Polizeiinspektion Jenbach.

