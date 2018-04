Von Polizei gestoppt 08. April 2018 11:09; Akt: 08.04.2018 11:09 Print

Alkolenker verwüsten Skipiste beim "Driften"

Die Polizei rückte am Sonntag zu einem Einsatz in Ellmau (Bezirk Kufstein) aus. Ein Autofahrer "driftete" mit seinen Kumpels auf einer Skipiste und richtete enormen Schaden an.