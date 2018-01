Autofahrer weicht Mann auf Straße aus und crasht

Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Kufstein war am Mittwoch gegen 23.30 Uhr mit seinem Pkw bei starkem Schneefall auf der Lofererstraße in Kirchbichl von Wörgl in Richtung Osten unterwegs.

Direkt vor dem Autofahrer tauchte plötzlich mitten auf der Fahrbahn eine Person auf, die auf der Straße lag. Um den Mann nicht zu überfahren, verriss der Pkw-Lenker das Fahrzeug und lenkte den Pkw in den angrenzenden Straßengraben.

Bei dem auf der Straße liegenden Mann handelt es sich laut Polizei um einen 45-Jährigen, der ebenfalls aus dem Bezirk Kufstein stammt.

Keine Verletzungen eines Unfalls

Der stark alkoholisierte Mann wurde von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht.

Der 45-Jährige hatte keine unfalltypischen Verletzungen und dürfte wegen seiner Alkoholisierung auf der Fahrbahn zu liegen gekommen sein.

Das Fahrzeug wurde bei dem Ausweichmanöver stark beschädigt, der Lenker blieb zum Glück aber unverletzt.

(wil)