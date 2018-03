BMW-Fahrer rammt Auto mit Kind (5) an Bord

Ein 24-Jähriger war gegen 19.35 Uhr mit seinem BMW gerade auf der Achensee Bundesstraße (B 181) in Richtung Achensee unterwegs.



In der sogenannten "Kanzelkehre" geriet der junge Pkw-Lenker plötzlich auf die Gegenfahrbahn und stieß dabei seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem sich ein kleines Kind befand.

Das Fahrzeug des 33-jährigen Lenkers überschlug sich daraufhin und kam auf der Seite zu liegen. Der Mann und seine 5-jährige Tochter wurden bei dem Unfall verletzt. Zum Glück erlitten sie aber "nur" leichte Verletzungen.

BMW-Fahrer blieb unverletzt

Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurden die beiden in das BKH Schwaz gebracht. Der 24-jährige BMW-Lenker und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Die Feuerwehr Wiesing rückte mit knapp 15 Einsatzkräften aus. Die Silberhelme kümmerten sich um die Bergung der Insassen sowie um die Ölbindung.





(wil)