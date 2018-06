Schwer verletzt 20. Juni 2018 21:23; Akt: 20.06.2018 21:32 Print

Biker (23) ohne Schein rast in Gegenverkehr

Ein Motorradfahrer ohne Führerschein wurde am Mittwochabend bei einem Unfall in Buch in Tirol (Bezirk Schwaz) schwer verletzt.