Biker in Wasserbecken gestürzt, Radler rettet ihn

Ein 37-jähriger Motorradfahrer war am frühen Sonntagabend auf der L 371 Großvolderberg Straße unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache von der Straße abkam. In einer Rechtskurve stürzte in ein Links der Fahrbahn gelegenes Wasser-Auffangbecken.

Glück im Unglück: Ein zufällig anwesender Radfahrer sah den Unfall, verständigte die Rettungskräfte und kam dem 37-Jährigen anschließend zu Hilfe. Er führte Erste-Hilfe-Maßnahmen an dem Schwerverletzten durch.

Der 37-Jährige wurde von der Feuerwehr Volders geborgen und nach einer Erstversorgung vor Ort, mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)