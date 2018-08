Arbeitsunfall 17. August 2018 18:39; Akt: 17.08.2018 18:39 Print

62-Jähriger fällt 8 Meter tief in Baugrube - tot

Schrecklicher Unfall am Freitagvormittag in Tirol: Ein 62-Jähriger verlor den Halt und fiel über 8 Meter in den Tod.