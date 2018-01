Bub (6) stürzt 10 Meter aus Skilift

Bei einer Bergfahrt am Steinmannlift in Obergurgl (Tirol) ist am Freitag ein 6-jähriger britischer Junge aus bisher ungeklärter Ursache aus einer Höhe von ungefähr zehn Metern vom 6er-Sessellift gefallen. Der Bub wurde unbestimmten Grades verletzt, war jedoch ansprechbar und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Murnau geflogen. Der Unfall ereignete sich um ungefähr 14.20 Uhr.

Deutsche stürzten von Gondel

Bei einem weiteren Vorfall stürzten zwei Deutsche am am Mittwoch von einer Gondel. Ein 24-jähriger Deutscher und eine 22-jährige Deutsche waren gegen 21.45 Uhr nach dem Verlassen einer "Apres Ski"-Bar in Rohrberg auf eine abgestellte Werbegondel geklettert.

Dort setzten sie sich auf einen großen, darauf montierten, "LED-Elch", um angeblich ein Foto zu machen. Das Werbeobjekt brach jedoch unter der Last zusammen und die beiden Personen stürzten aus einer Höhe von ungefähr drei Metern auf den Asphaltboden. Während die Frau unverletzt blieb wurde der Mann schwer verletzt und nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck verbracht.

