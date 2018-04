Buch in Tirol 22. April 2018 21:06; Akt: 22.04.2018 21:06 Print

Verängstigtes Kalb von Feuerwehr gerettet

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Sonntag in Buch in Tirol zu einer Tierrettung gerufen. Ein Kalb war ausgebrochen und suchte das Weite.