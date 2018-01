Fahrer fuhr brennenden Öffi-Bus aus Garage

Ein Bus der Zillertaler Verkehrsbetriebe hat sich am Montag in den frühen Morgenstunden auf einem Parkplatz in Jenbach (Bezirk Schwaz) in ein Feuerinferno verwandelt.

Der Busfahrer konnte das 13 Jahre alte Fahrzeug nach dem Start in der Garage gerade noch auch den Vorplatz verfrachten, ehe es in Vollbrand geriet.

Die Freiwillige Feuerwehr Jenbach konnte die Flammen unter Einsatz von schwerem Atemschutzgerät löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

