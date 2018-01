Diese Straßen sind wegen Lawinengefahr gesperrt

Wegen der starken Schneefälle in letzter Zeit mussten in Tirol am Donnerstagnachmittag einige Straßen gesperrt werden, meldet der ÖAMTC.

Umfrage Haben Sie schon einmal eine Lawine gesehen? Ja, mehrmals.

Ja, einmal.

Nein.

Nur im Fernsehen und auf Fotos.

Folgende Straßenzüge in Tirol sind betroffen:

• Reschen Straße (B180) zwischen Nauders und Katejansbrücke

• Engadiner Straße (B184) auf Höhe Katejansbrücke

• Pitztal Straße (L16) ab Stillebach

• Kaunertal Straße (L18) im gesamten Verlauf

• Venter Landesstraße (L240) zwischen Zwieselstein und Vent

• Ladiser Straße (L286) im gesamten Verlauf

• Spisser Landesstraße (L348) auf Höhe Staatsgrenze Spiss

Der ÖAMTC empfiehlt bei Fahrten in Westösterreich, unbedingt Winterketten mitzuführen. Derzeit komme es zu zahlreichen Behinderungen wegen hängengebliebener Fahrzeuge.

Tragödie in Südtirol

Erst am Mittwoch forderte ein Lawinenabgang in Südtirol die Leben einer 45-jährigen Mutter und ihrer elfjährigen Tochter. Kurz nach 14 Uhr war die Lawine im freien Skiraum auf 2.100 Metern Seehöhe am Seeköpfl abgegangen und hatte die beiden verschüttet. Sie waren Teil einer neunköpfigen Urlaubergruppe aus Deutschland.

Lesen Sie hier mehr zu dem tragischen Unfall >>>

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

(lu)