Drachenflieger stürzte nach Turbulenzen ab - tot

Ein 65-Jähriger ist am Samstag im Bezirk Lienz mit seinem Hängegleiter aus 200 Metern Höhe abgestürzt und gestorben. Laut Augenzeugen war er nach dem Start in Turbulenzen geraten.

Der 65-Jährige war ein erfahrener Pilot. Nach seinem Start am Thurntaler im Gemeindegebiet von Sillian stieg er gegen 13.45 Uhr zunächst problemlos auf. Beim Überflug über einen Bergrücken geriet er jedoch in Turbulenzen. Der Hängegleiter kippte dadurch nach vorne, so dass sich der 65-Jährige mit dem Fluggerät zwei bis drei Mal in der Luft überschlug.

Dabei wurde der eingehängte Pilot in Überkopflage in das eigene Fluggerät gedrückt, das der Belastung nicht standhielt und noch in der Luft zerbrach. Der Pilot stürzte laut Augenzeugen aus einer Höhe von 150 bis 200 Metern in die Tiefe. Beim Aufprall erlitt er tödliche Verletzungen.

(red)