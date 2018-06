Keine Schäden 18. Juni 2018 06:41; Akt: 18.06.2018 06:41 Print

Erdbeben: In der Nacht wackelte Hall in Tirol

In der Nacht auf Montag wurde in Hall in Tirol ein leichtes Erdbeben registriert. Schäden gibt es aktuellen Informationen zufolge nicht.