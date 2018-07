17-Jähriger Feuerteufel aus Tirol gefasst

Die Bewohner im Tiroler Erpfendorf (Bezirk Kitzbühel) dürfen aufatmen. Der für die Brandserie Verantwortliche wurde von der Polizei gefasst. Ein 17-Jähriger gestand vier Brandstiftungen und drei Sachbeschädigungen durch Brandlegung.

Am Mittwochvormittag wurde der 17-Jährige über gerichtlich bewilligte Anordnung der Staatsanwaltschaft von Beamten des LKA festgenommen und nochmals (Anm.: der Jugendliche wurde schon am 13.7. erstmals vernommen) zur Brandlegungsserie in Erpfendorf im Beisein seines Anwaltes und einer Vertrauensperson befragt. Dabei zeigte er sich geständig.

"Bei der Einvernahme gestand der Beschuldigte, im Zeitraum vom 1.6.2018 bis zum 13.7.2018 insgesamt vier Brandstiftungen sowie drei Sachbeschädigungen durch Brandlegung begangen zu haben. Durch die Taten ist ein Gesamtschaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden", teilt die LPD Tirol am Donnerstag mit. Bei einem der Brände auf einem Bauernhof hatten vier Personen Verletzungen davongetragen.

Motiv unklar

Zum Motiv wollte der 17-jährige keine genauen Angaben machen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könne laut Polizei aber ausgeschlossen werden, dass sich die Taten gezielt gegen bestimmte Personen oder Firmen gerichtet haben. Die Auswahl der Tatobjekte dürfte – soweit das derzeitige Ermittlungsergebnis – spontan und ohne konkreten Hintergrund erfolgt sein.

Der Teenie wurde noch am Mittwochabend in die JA Innsbruck eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft hat die Verhängung der U-Haft beantragt.

(red)