Zweijährige stürzt fünf Meter aus Fenster ab

Drama am Freitagvormittag um kurz vor 10.30 Uhr in der Innsbrucker Altstadt: Ein knapp zweijährige Mädchen hielt sich in ihrem Gitterbett im Elternschlafzimmer auf. Als der Vater das Zimmer kurzzeitig verließ, kletterte das Mäderl aus dem Gitterbettchen heraus und von dort auf das Elternbett. Von hier aus gelangte es zum offenstehenden Fenster. Das Kind stürzte anschließend etwa fünf Meter aus dem zweiten Stock in die Tiefe und schlug auf den dortigen Pflastersteinen auf.

Passanten, die den Aufprall gehört hatten, fanden das Kind verletzt am Boden liegend. Sie alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Das Mädchen wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

"Das Mädchen erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Laut Erstuntersuchungen dürften sie aber nicht schwerwiegend sein", so die Polizei.

Nach Abschluss der Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck vorgelegt, heißt es seitens der LPD Tirol.

(red)