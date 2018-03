Frau "schnupperte" bei Zahnarzt – Gold weg

Eine Frau stellte sich in Innsbruck in zwei Zahnarztpraxen – die sich im selben Gebäude befinden – vor und gab an, im jeweiligen Betrieb "schnuppern" zu wollen. In der ersten Praxis hielt sie sich am 12. März wenige Stunden auf, im zweiten Betrieb schnupperte sie am 13. März einen ganzen Tag lang.

Erst am heutigen Mittwoch (21.3.) bemerkten beiden Zahnärzte das Fehlen des Zahngoldes. "Offenbar hatte die unbekannte Frau, die sich für die Arbeit der Ärzte überaus interessiert zeigte, jeweils eine Dose mit Zahngold aus den Räumlichkeiten gestohlen, zu denen nur die jeweiligen Mitarbeiter Zugang haben", berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Sowohl der Name, den die junge Frau angab als auch ihre Telefonnummer haben sich als falsch erwiesen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Eurobereich.

