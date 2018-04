Frau hob gesamtes Bargeld ab, jetzt ist es weg

Eine 74-jährige Tirolerin ist einem falschen Polizisten auf den Leim gegangen. Die Frau wurde am Sonntagabend von einem vermeintlichen Kriminalbeamten angerufen. Der Mann gab an, dass bei einer Verhaftung ihr Name auf einer Liste mit möglichen Einbruchsorten aufgetaucht sei.

Am nächsten Tag meldete sich der vermeintliche Beamte erneut und informierte die Innsbruckerin darüber, dass ihr Konto nicht mehr sicher sei. Die Festgenommenen seien im Besitz ihrer vertraulichen Bankdaten – inklusive ihres PIN-Codes. Deshalb solle die 74-Jährige ihr gesamtes Vermögen von ihrem Konto abheben. Gesagt, getan.

Die Dame hat einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag behoben, der noch am selben Tag von dem angeblichen Kriminalbeamten abgeholt wurde. Das Geld müsse wegen des Verdachtes auf Falschgeld untersucht werden, so die Erklärung an die gutgläubige Frau.

Mit dem Geld auf und davon

Der "Polizist" versprach der Pensionistin, dass sie ihr Geld in rund einer Stunde wieder zurückbringen würde. Als dieser allerdings nicht mehr wieder aufgetaucht ist, meldete die Frau den Fall der Polizei.

Die Landespolizeidirektion warnt vor "falschen Polizisten", die ihr Glück gerne bei leichtgläubigen Opfern versuchen – und damit leider auch immer wieder durchkommen.

